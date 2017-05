Após efeito suspensivo, Bruno Silva decide para o Botafogo

Na sexta-feira, Bruno Silva não iria enfrentar o Bahia por conta de suspensão do STJD (três jogos) por desrespeito a arbitragem na derrota para o Grêmio, pela primeira rodada do Brasileirão. No sábado, o departamento jurídico do Botafogo recorreu e conseguiu um efeito suspensivo para o volante. E valeu a pena, com ele sendo o autor do gol da vitória no Nilton Santos no domingo.

"Verdade. Futebol tem dessas coisas né. Queria jogar, iria ficar fora... consegui o efeito suspensivo e fiz o gol da vitória. Feliz, sei da minha importância. Ajuda bastante para a sequência. Gol foi para minha filha, que fez 12 anos e não pude estar com ela", celebrou o volante/meia do Botafogo depois da vitória por 1 a 0.

Essa foi a segunda vez que Bruno Silva teve atuação de destaque - no ataque - pelo Brasileirão. Contra a Ponte Preta, ele já havia balançado as redes em um outro triunfo do Botafogo na competição. Até por isso, o técnico Jair Ventura sabe da importância do atleta e celebrou sua presença em campo no domingo.

"O Bruno é uma arma importantíssima no Botafogo. Sabemos da importância dele na equipe e da competitividade dele dentro de campo. Acaba tendo um preço nos cartões. Nosso advogado foi bem, conseguiu o efeito suspensivo e o Bruno fez o gol da vitória", ressaltou o comandante alvinegro depois do jogo.

Contudo, Jair terá que se virar sem o volante na quarta-feira: por conta de uma expulsão no primeiro jogo, Bruno Silva está suspenso contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Copa do Brasil. Ele lamentou não poder estar em campo com os companheiros, mas aproveitou para destacar a qualidade do elenco alvinegro.

"Tem Copa do Brasil agora. Queria estar jogando, desde que eu cheguei peço para jogar. Infelizmente foi expulso no primeiro jogo, mas vou estar na torcida. Tenho certeza de que quem entrar no meu lugar vai fazer um bom jogo lá".