Romário elogia Barça atual, mas vê o time de sua época como superior

O ex-atacante Romário foi um dos grandes nomes do Barcelona na década de 90, marcando época no futebol espanhol. E para ele, mesmo com o grande time montado pelos catalães atualmente, com o trio Messi, Neymar e Suárez no ataque, a equipe em que atuou era melhor.

"O atual time do Barcelona é, para mim, o melhor do mundo na atualidade. Porém, a equipe em que eu jogava era melhor", opinou, ao jornal El Mundo , o Baixinho, que atuou no clube entre 1993 e 1995, período em que sagrou-se campeão espanhol, em 1994, além de ter sido vice-campeão europeu, na mesma temporada.

Para Romário, o time dos dias atuais é influenciado por dois nomes que revolucionaram o futebol: Johan Cruyff e Pep Guardiola. "O Barcelona de hoje não seria nada sem Cruyff e Pep. Os dois ensinaram como se jogar futebol. Tive a honra de conhecer ambos", enfatizou.

Por fim, o ex-atacante mostrou autoconfiança ao ser perguntado sobre a comparação entre ele e os outros centroavantes da história do futebol. "Nunca na história haverá um melhor. Seguirá sendo eu até a eternidade", cravou.

Atualmente senador pelo Rio de Janeiro, Romário é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro. Campeão do mundo em 1994, como estrela do time, ele soma mais de 1000 gols na carreira, além de diversos títulos por vários clubes. Suas passagens de mais destaque foram pelos rivais Flamengo e Vasco.