Otimista, Cuca lembra semelhanças com 2016 após derrotas do Verdão fora de casa

O técnico Cuca procurou ser otimista após a derrota por 2 a 0 diante do São Paulo, sofrida na noite de sábado, no Estádio do Morumbi. Ganhador da edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, o treinador palmeirense buscou semelhanças com a campanha do ano passado.

Em 2016, diante de Ponte Preta (1 x 2) e São Paulo (0 x 1), o Palmeiras perdeu suas duas primeiras partidas na condição de visitante no Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o time alviverde acabou derrotado por Chapecoense (0 x 1) e São Paulo (0 x 2), algo que não preocupa o treinador.

"No ano passado, as duas primeiras partidas fora a gente também perdeu, contra Ponte Preta e São Paulo", lembrou, ainda no Morumbi. "Depois, a equipe recuperou e acertamos o time ideal. Quem sabe não seguimos o mesmo caminho nesse ano?", questionou o técnico.

Às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, pega o Internacional, no Beira-Rio.

"Precisamos levantar a cabeça e melhorar em cima do que pudermos para quarta-feira. Temos uma sequência dura, boa, com várias competições para disputar. De cada tropeço, devemos tirar lições para ganharmos lá na frente", declarou Cuca, também nas oitavas de final da Copa Libertadores.

No primeiro jogo contra o Internacional, disputado no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras ganhou por 1 a 0 em um gol contra marcado por Léo Ortiz. Em vantagem, o time alviverde garante a classificação às quartas de final da Copa do Brasil com um empate no Beira-Rio.

No clássico contra o São Paulo, o técnico Cuca resolveu poupar os experientes Edu Dracena (36 anos), substituído por Juninho, e Zé Roberto (42 anos), substituído por Michel Bastos - ambos não ficaram nem no banco de reservas. Diante do Inter, a dupla pode ser aproveitada normalmente.