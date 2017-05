Milton Mendes exalta apoio da torcida em virada no clássico

O Vasco conquistou vitória heroica no último sábado, virando clássico contra o Fluminense e triunfando por 3 a 2, com gol de Nenê já nos acréscimos da segunda etapa. Após a partida, o técnico Milton Mendes exaltou o poder da torcida do time em São Januário.

"Se o torcedor apoiar deste jeito será muito bom. Viram que os jogadores foram buscar forças, porque eles apoiaram sempre. Quando levamos o 2 a 1 eles ficaram apreensivos, mas a torcida veio junto. É um casamento perfeito, queremos que o torcedor venha, pois sempre vamos dar tudo", garantiu.

Sobre a atuação de Nenê, um dos principais nomes do elenco, mas reserva atualmente, Mendes preferiu não individualizar a vitória. "O Nenê é um jogador como os outros. Não individualizo, não olho para o rosto, mas para o rendimento. Não é porque tem nome que vai jogar. O Nenê está à espera de oportunidade. Entrou, deu a vitória e foi bem", declarou.

Além de Nenê, o colombiano Escobar foi outro atleta lançado por Milton na segunda etapa e que deu resultado. Ele foi o responsável pelo gol de empate, logo após o Vasco levar 2 a 1.

Agora, o Cruzmaltino volta a ter semana livre para treinos. O time volta a campo apenas no próximo domingo, diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Após estrear com derrota acachapante para o Palmeiras, que goleou por 4 a 0, o Vasco se recuperou com duas vitórias em casa. Além do Fluminense, a equipe venceu o Bahia por 2 a 1. Assim, são seis pontos conquistados após três partidas.