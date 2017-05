Milan leva gol de brasileiro e encerra campanha no Italiano com derrota

Pela última rodada do Campeonato Italiano, o Milan visitou o Cagliari neste domingo, em jogo que serviu apenas para cumprir tabela. Ao apito final do juiz, placar de 2 a 1 para os donos da casa. O brasileiro João Pedro e Pisacane fizeram para os mandantes, enquanto Lapadula diminuiu para o clube de Milão.

Com o resultado, o time do técnico Vincenzo Montella encerrou a participação na competição com 63 pontos, em sexto lugar, classificado à próxima Liga Europa. O Cagliari, por sua vez, somou 47 ao longo do torneio, e espera os demais resultados da rodada para saber sua colocação final. Na melhor das hipóteses, será 11º.

Na próxima temporada, o Milan retorna às competições europeias, disputando a Liga Europa, além das competições nacionais tradicionais. O Cagliari, mais uma vez, terá como compromissos o Italiano e a Copa da Itália.

O jogo

Logo no início da partida, o Cagliari já saiu na frente, com gol brasileiro. Aos 16 minutos, o experiente Borriello lançou o meia João Pedro, ex-Atlético-MG e Santos. Ele saiu cara a cara com Donnarumma e tocou por baixo do goleiro, abrindo o placar.

Sem tantas chances claras, o primeiro tempo terminou com 1 a 0 no placar. A segunda etapa, por outro lado, foi mais emocionante. Aos 17, o Milan teve ótima chance para empatar, após o árbitro marcar pênalti em Paletta. Na cobrança, o colombiano Bacca bateu rasteiro, para defesa do goleiro Crosta.

Nove minutos depois, porém, nova penalidade máxima a favor do time rubro-negro. Desta vez, foi Lapadula o encarregado de cobrar. O atacante bateu no meio, rasteiro, superando o arqueiro rival: 1 a 1.

Aos 29, a partida ganhou tons dramáticos para o Milan, já que Paletta recebeu o segundo amarelo, deixando o time com um a menos. Para recompor o sistema defensivo, Montella tirou o centroavante Bacca e colocou o zagueiro Zapata.

Com a vantagem numérica nos 15 minutos finais, o Cagliari foi em busca do gol da vitória, e ele chegou já perto do apito final, aos 47. Pisacane aproveitou rebote de Donnarumma e empurrou para a rede, decretando o placar final: 2 a 1.