Mascherano sofre lesão no joelho e ficará 6 semanas em recuperação

O zagueiro Javier Mascherano, do Barcelona, sofreu uma lesão no joelho direito e precisará de aproximadamente seis semanas para se recuperar, informou o clube após os exames médicos realizados neste domingo.

Durante a vitória por 3 a 1 sobre o Alavés no sábado, que rendeu ao Barça o título da Copa do Rei, o argentino sofreu um choque em uma disputa pelo alto e caiu de mau jeito. Já no chão, além de sangrar devido a um corte na cabeça, o jogador sentiu a lesão no joelho e foi substituído por André Gomes.

Mascherano foi submetido a um exame que identificou a lesão que o deixará longe dos gramados por um mês e meio, o mesmo tempo que o clube catalão terá de férias, mas desfalcará a Argentina ao longo do mês de junho.