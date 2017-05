Manchester City planeja oferecer renovação de contrato a Guardiola

O técnico Pep Guardiola não teve sua melhor temporada da carreira, em seu ano de estreia no Manchester City. O espanhol, pela primeira vez, saiu sem nenhum troféu. Mesmo assim, a diretoria dos ingleses parece confiar no trabalho a longo prazo do treinador.

De acordo com informações do jornal The Sun , o clube já está planejando um novo contrato para o comandante. O atual vínculo de Guardiola com o time é válido por mais duas temporadas. Mesmo assim, o objetivo é estender ainda mais o tempo de compromisso.

A visão dos diretores é de que o elenco do City está sendo reformulado e se tornando mais jovem. Assim, o ápice deste time deve chegar daqui quatro ou cinco anos, e Guardiola é o escolhido para comandar o grupo rumo a títulos importantes.

Nesta janela de transferências, o clube de Manchester já deve diminuir sua média de idade. Nomes acima dos 30 anos, como o goleiro Willy Caballero, os laterais Zabaleta, Sagna e Clichy, além do meia Jesus Navas, foram liberados.

Por outro lado, o único reforço anunciado é o português Bernardo Silva, de apenas 22 anos. Além disso, na última temporada, a equipe já apostou em garotos, como o atacante Gabriel Jesus, o zagueiro inglês John Stones e o ponta alemão Leroy Sané.

Mesmo com o desempenho abaixo do esperado em 2016/2017, o City está classificado para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Além disso, o clube disputará as três competições nacionais tradicionais: Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.