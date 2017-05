Jair Ventura chega ao jogo de número 50 no comando do Botafogo

Além de um triunfo, o confronto com o Bahia será especial para o técnico Jair Ventura: o comandante alvinegro comandará - em partidas oficiais - o seu jogo de número 50° pelo Botafogo desde que ele assumiu como técnico, em agosto do ano passado, tendo a missão de substituir Ricardo Gomes no Glorioso.

Atualmente, o comandante esteve a frente do Botafogo 49 vezes desde o jogo com o São Paulo, no Morumbi, em 2016. Isso se não contar o amistoso com o Rio Branco, no Espírito Santo, quando o time venceu por 4 a 0. Assim sendo, mais do que um triunfo, uma vitória diante do Bahia pode coroar a sequência alvinegra desde que o técnico assumiu, levando o time para a Libertadores.

Em 2015 - ainda como interino - Jair Ventura comandou o Botafogo em três jogos na Série B. Um deles foi contra o mesmo adversário deste domingo, na Fonte Nova: empate em 1 a 1. Desde quando assumiu no ano passado, Jair coleciona 27 vitórias, sete empates e 16 derrotas nos 49 jogos oficiais sob seu comando. No quadro geral, são 54 partidas, levando-se em conta também um jogo em que esteve sob comando - interinamente - do time no Carioca de 2010.