Dourado lamenta derrota do Flu e afirma: "Trocaria os dois gols pelos três pontos"

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com cinco gols, Henrique Dourado vive uma grande fase no ataque do Fluminense. Na partida deste sábado, diante do Vasco, fez os dois gols Tricolor: de pênalti, e com a costumeira calma que vai para a bola, venceu Martín Silva em duas oportunidades. O atacante, no entanto, abdicaria dos tentos marcados em troca dos três pontos.

"Eu trocaria os dois gols pelos três pontos. Infelizmente a vitória não veio, mas [este jogo] serve de lição para a nossa equipe. No final da partida, o empate não seria um mau resultado, contudo a gente só dá valor depois que a gente sai derrotado. Que sirva de lição para as próximas partidas, para que a gente não cometa este erro de acelerar o jogo", disse o camisa 9.

Nas próximas três rodadas do Brasileirão o Fluminense recebe o Vitória e o Atlético-PR no Rio e depois viaja para enfrentar o Palmeiras, em São Paulo. Diante da primeira derrota no torneio, ainda mais nas circunstâncias em que ela se deu, Dourado manteve-se confiante ao falar das pretensões do time das Laranjeiras na competição.

"Estou sentido muita tristeza, ainda mais por ter sido no fim do jogo. Faltou um pouco de inteligência da nossa parte no fim da partida. Mas não tem o que fazer, passou. Temos um grupo que vai fazer de tudo para dar a volta por cima. Não dá para lamentar muito. A gente fica triste, mas o brio que tem esta equipe deixa claro que o Fluminense vai mostrar muita coisa", concluiu.

O elenco do Flu se reapresenta no CT Pedro Antonio nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), quando se dará o início da preparação para a partida contra o Grêmio, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 1 jogando em sua arena e pode perder por até um gol de diferença.