Coxa já pensa em algo mais no Brasileiro após vitória em Salvador

O Coritiba foi buscar em Salvador três pontos fora de casa importantes para quem quer brigar por algo mais no Campeonato Brasileiro 2017. O 1 a 0 sobre o Vitoria, em plena Arena Fonte Nova, ainda dá moral para o Altetiba marcado para o sábado. O atacante Kléber destacou que o time mostrou versatilidade em sua atuação, mostrando que se não dá na técnica, vai na raça.

"A gente sabia que seria um jogo diferente daquele do Santos, que foi muito técnico, aqui foi mais na raça. Nosso time mostrou que está pronto para qualquer jogo, qualquer estilo a gente vai enfrentar", afirmou o Gladiador, que espera dar uma resposta após os problemas como visitante em 2016. "Ano passado eixamos a deseja nos jogos fora, dessa vez fizemos dois muito bons fora", acrescentou.

Já William Matheus lembrou da boa atuação diante do Santos, mas com derrota. Porém, dessa vez, a volta para casa será com três pontos somados. "No último jogo a gente jogou bem, mas não conseguiu a vitória. Dessa vez, a gente conversou que era muito importante sair com os três pontos", avaliou.

Empolgado pela atuação, lateral Dodô já projeta o time este ano brigando na parte de cima da classificação. "A gente vem treinado muito jogadas pelas laterais e também para fazer os cruzamentos com os atacantes chegando. E deu no que deu, o gol do Rildo. Estamos tralhando forte e vamos brilhar lá em cima na tabela esse ano", concluiu.