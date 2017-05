Com Vettel e Raikkonen, Ferrari faz dobradinha em Mônaco

A Ferrari se consagrou neste domingo (28) no Grande Prêmio de Mônaco, com dobradinha no pódio do alemão Sebastian Vettel e do finlandês Kimi Raikkonen.

Desde o treino classificatório, a escuderia italiana havia dominado o circuito com Raikkonen largando na pole position e quebrando um jejum de quase nove anos. A última vitória da Ferrari em Monte Carlo tinha ocorrido em 2001, com Michael Schumacher, em também dobradinha com o brasileiro Rubens Barrichello. Na prova de hoje, o terceiro lugar ficou com Daniel Ricciardo, da Red Bull. O brasileiro Felipe Massa chegou na nona colocação.

Além da vitória, Vettel viu seu maior adversário, o britânico Lewis Hamilton, ficar de fora do pódio. O piloto da Mercedes tinha largado na 13ª posição e terminou o GP de Mônaco em 7º. Agora, Vettel alcançou 129 pontos, contra 104 de Hamilton, que está em segundo lugar na tabela do mundial.