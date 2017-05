Tite exalta "capacidade de criar algo diferente" de Philippe Coutinho

O técnico Tite comentou sobre o possível interesse do Barcelona no meia Philippe Coutinho, atualmente titular da Seleção Brasileira. Para o comandante, é natural que qualquer clube se interesse pelo camisa 10 do Liverpool.

"Não quero ser pretensioso de falar pelo Barcelona, mas quem não quer um talento como Coutinho? A mágica, a capacidade de criar algo diferente, a forma como ele constrói as jogadas", declarou o treinador do Brasil, ao jornal Sport .

Sobre a possibilidade de Philippe ir ao Barça e formar dupla com Neymar, outra referência da equipe de Tite, o treinador afirmou que o mais importante é o ex-vascaíno manter uma função semelhante àquela desempenhada na Seleção.

"No Liverpool, ele joga pela esquerda, mas mantém uma função parecida com a da Seleção. Então depende de onde ele jogaria no Barça", explicou, antes de concluir: "Mas creio que Klopp (técnico do Liverpool) vai fazer de tudo para segurá-lo".

Na era Tite, Coutinho começou como reserva, com Willian sendo titular pelo lado direito. Aos poucos, porém, o atleta dos Reds foi conquistando espaço com boas atuações, até ganhar a posição do ex-corintiano, atualmente no Chelsea.

Ambos estão entre os convocados pelo técnico para os próximos dois jogos da Seleção, nos dias 9 e 13 de junho, contra Argentina e Austrália, respectivamente. Ambos os jogos, amistosos, acontecerão em Melbourne.