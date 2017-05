Santa Cruz anuncia contratação do experiente volante Léo Lima

O Santa Cruz anunciou a contratação de um experiente reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Léo Lima, de 35 anos, atleta com passagens por Vasco, Palmeiras e São Paulo, entre outras equipes importantes.

O jogador chega ao Recife neste sábado para concretizar o negócio. Ele deve permanecer no time do Arruda até o fim de 2017, fazendo parte do elenco que buscará o retorno à elite do futebol nacional, após rebaixamento em 2016.

O primeiro trabalho de Léo Lima com os companheiros deve ser no treino de domingo. A equipe de Vinicius Eutrópio entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, mas o meio-campista não atuará.

O último clube do atleta foi o Goiás, onde também participou da Série B na última temporada. Ao longo da carreira, ele soma passagens por diversos clubes brasileiros, além de ter atuado em Bulgária, Portugal e Emirados Árabes Unidos.

Até o momento, o Santa faz boa campanha na segunda divisão. Em três jogos, são duas vitórias e uma derrota, para o CRB. Com seis pontos, a equipe está na parte de cima da tabela, brigando para ficar entre os quatro que sobem à elite desde as primeiras rodadas.