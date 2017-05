Ferrari domina e Raikkonen largará na pole em Mônaco

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, largará na pole position no GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo (28), após marcar o melhor tempo no treino classificatório de hoje no circuito urbano de Monte Carlo.

"Tenho a melhor posição de partida e procurarei desfrutar dela amanhã", afirmou o piloto, que estava há 129 corridas - nove anos- sem largar na primeira posição do grid.

Junto ao finlandês, também estará na primeira fila o alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe. A terceira posição ficou com Valtteri Botas, da Mercedes. Já o britânico Lewis Hamilton, um dos favoritos, largará na 13º colocação por ter recebido bandeira amarela em uma de suas voltas do treino classificatório.

O brasileiro Felipe Massa teve problemas com um jogo de pneus por conta de uma saída traseira da Williams e ficou com o 14º lugar.