Cuca minimiza jejum e rejeita título de "exterminador de tabus"

O Palmeiras entra em campo neste sábado para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, buscando encerrar um tabu de 15 anos sem vencer o rival no estádio. Apesar do longo tempo sem realizar o feito, o técnico Cuca não quer trazer para ele e seu elenco o peso carregado por outros times do Verdão.

O treinador acredita que, sem pressão e com uma boa preparação, o Palmeiras pode vencer o jogo com naturalidade. "Eu não falo muito de tabu porque na verdade estou aqui há um ano. Os jogadores também. O tabu deles é de um ano. Lógico que, se não venceu, fica a imagem. Mas não podemos carregar este peso. Quebramos outros tabus no ano passado lidando com a situação sem pressão. Temos que nos preparar bem para fazer o resultado", afirmou Cuca.

O número de tabus quebrados pelo treinador em sua primeira passagem pelo clube, no ano passado, realmente é grande. Em 2016, sob o comando de Cuca, o Palmeiras encerrou jejuns contra Sport na Ilha do Retiro, que durava desde 2009, Internacional no Beira-Rio, desde 1997, Atlético-PR na Arena da Baixada, desde 2008, e Corinthians no Pacaembu, desde 1995.

Apesar do bom retrospecto diante de sequências invictas dos rivais, o técnico Cuca não acredita que a vida diante do São Paulo será fácil. O treinador também rechaçou o título de "exterminador de tabus".

"É facinho, só ir la amanhã e ganhar(risos). Não existe isso, temos que fazer o melhor e buscar o resultado. É difícil jogar com o São Paulo em qualquer situação ou campeonato. Ano passado, quando estávamos em um momento ruim, nos levantamos em um clássico(contra o Corinthians). Sempre temos que estar preparados para os três resultados(derrota, empate ou vitória)", analisou.

Cuca completou alertando que nem o melhor momento do Palmeiras pode ser usado como um parâmetro para o Choque-Rei deste sábado. "O Palmeiras está em um momento melhor, mas o São Paulo joga diante de sua torcida e com um tempo maior de descanso. Acho que pode acontecer qualquer resultado", completou.

A partida entre São Paulo e Palmeiras está marcada para este sábado, às 19h(de Brasília), no Morumbi. O jogo será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.