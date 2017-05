Corinthians revê adversário que fez Carille iniciar carreira de técnico

Fábio Carille jamais enfrentou o Atlético-GO como treinador, mas o adversário do Corinthians deste domingo, no Serra Dourada, teve importância decisiva para que ele desse o primeiro passo na profissão. Foi uma inesperada derrota por 4 a 3 para o time goiano, então dirigido por Renê Simões, que fez Adilson Batista se demitir em 10 de outubro de 2010 e assegurou ao então auxiliar a primeira oportunidade como interino.

Naquela ocasião, Adilson já enfrentava a pressão de não ganhar há quatro jogos sob o comando do Corinthians que havia sido de Mano Menezes, alçado à Seleção Brasileira. A expectativa era de que uma vitória sobre o Atlético-GO no Pacaembu amenizasse as críticas de que o elenco não aceitava o seu trabalho e fizesse o time reagir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians até iniciou bem a partida, com um gol marcado pelo zagueiro Leandro Castán aos dois minutos do primeiro tempo. A partir de então, a equipe de Adilson acabou envolvida pelo Atlético-GO, que configurou uma surpreendente goleada no placar - Juninho, Gilson e Marcão, duas vezes, balançaram as redes. William Morais (meia assassinado em 2011, quando estava emprestado ao América-MG) e Thiago Heleno ainda descontaram, o que não foi suficiente para evitar a queda do treinador.

"Questionaram se eu estaria com medo ou se seria um ato de covardia. A minha carreira é vitoriosa desde o Mogi Mirim, mas, infelizmente, não foi possível dar sequência ao trabalho do Mano. Entendemos que era melhor o Corinthians buscar outro treinador. Peço desculpas ao torcedor por ter assumido o time na primeira posição e sair em terceiro", despediu-se Adilson Batista, garantindo que tinha bom ambiente no recém-inaugurado CT Joaquim Grava. "Nenhum atleta tentou me derrubar. É um dos fantasminhas que alguns plantam."

Seja como for, o pedido de demissão abriu espaço para os jogadores passarem a ser dirigidos por um pupilo de Mano Menezes, o até então desconhecido Fábio Carille. Com o fracasso das negociações para trazer Carlos Alberto Parreira de volta ao Corinthians, o auxiliar contratado em 2009 acabou escolhido para estar interinamente à frente da equipe. A estreia ocorreu em um emblemático 13 de outubro, data da conquista do Campeonato Paulista de 1977, com derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário.

"Naquele primeiro jogo, substituí o Adilson Batista, que tinha caído por causa de uma derrota para o Atlético-GO em casa. Viajei para o Rio de Janeiro e já tive que dar palestra para o Roberto Carlos", recordou Carille, em uma recente entrevista publicada pela Gazeta Esportiva .

Roberto Carlos foi a maior referência de um lateral esquerdo nos tempos em que o interino atuava na posição - o jogador Carille passou até pelo Corinthians, em 1995, apesar de não ter sido aproveitado pelo técnico Eduardo Amorim. "Eu não conseguia nem dormir [ antes da estreia como treinador ]. Pensava: 'Mas o que é que vou falar?'. Vamos para o meu segundo jogo, contra o Guarani [ empate por 0 a 0 ], e Roberto Carlos e Ronaldo estão na sala. Pô, são os caras que trabalharam com os melhores técnicos na Europa. O que eu falaria?", sorriu, lembrando que tentou imitar as preleções curtas e diretas de Mano Menezes.

Carille não era pouco conhecido apenas por Roberto Carlos, Ronaldo e quase todos os torcedores do Corinthians. Até o presidente Andrés Sanchez não sabia de quem ele se tratava. Ao chegar a São Januário para o confronto com o Vasco, o hoje deputado federal se irritou com as perguntas sobre a crise no clube e cometeu uma gafe quando lhe questionaram sobre a possibilidade de efetivar o interino: "Quem é Carille?".

Fábio Carille já era o mesmo comandante preocupado em priorizar os ajustes defensivos do Corinthians. "A primeira conversa que tive com o elenco foi para acertar a defesa. Estávamos perdendo muitas bolas e sofrendo muitos gols. Está determinado quem fica atrás e quem sobre. Se o Paulinho subir, o Jucilei não sai de jeito nenhum", comentou, antes de enfrentar o Vasco, o treinador que só conquistaria a primeira vitória na carreira em 19 de junho de 2016 - 3 a 1 sobre o Botafogo, em Itaquera.

Em sua primeira passagem como interino, depois da derrota para o Vasco e do empate com o Guarani, Fábio Carille abriu espaço para Tite iniciar uma trajetória de sucesso no Corinthians. O antigo auxiliar, hoje campeão paulista e às vésperas de disputar o seu 42º jogo como técnico justamente contra o Atlético-GO, tem o técnico da Seleção Brasileira como o grande mentor na profissão.