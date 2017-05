Com brasileiros naturalizados, Itália convoca 26 para partidas em junho

O técnico Gian Piero Ventura convocou, neste sábado, 26 atletas para defenderem a seleção da Itália em duas partidas no mês de junho. No dia 7, amistoso contra Uruguai. Quatro dias depois, encontro contra Liechtenstein, pelas Eliminatórias para a Copa de 2018.

Na lista, destaque para o brasileiro Emerson Palmieri. O lateral esquerdo, que defende a Roma e se naturalizou italiano, começa a receber chances na equipe. Além dele, Eder, figura já constante nas convocações, também foi selecionado.

O volante Riccardo Montolivo e o meia-atacante Stephan El Shaarawy são outras novidades de Ventura, que não abriu mão de chamar cinco atletas da Juventus, mesmo com a Velha Senhora envolvida na final da Liga dos Campeões, no dia 3 de junho. São eles o goleiro Gianluigi Buffon, os zagueiros Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, além do meia Claudio Marchisio.

Enquanto não puder contar com os atletas da Juve, Gian Piero terá a presença de três jogadores que serão liberados após a chegada dos jogadores da atual campeã italiana. São eles os zagueiros Mattia Caldara, da Atalanta, e Federico Ceccherini, do Crotone, e o meia Lorenzo Pellegrini, do Sassuolo.

Nas Eliminatórias, a Itália soma 13 pontos e divide a liderança do grupo G com a Espanha, que leva vantagem no saldo de gols: 17 a 9. Apenas o primeiro colocado de cada chave vai direto ao Mundial do próximo ano. Os segundos disputam repescagem dentro do próprio continente.

Confira a lista de atletas convocados para defender a Itália:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan) e Simone Scuffet (Udinese);

Laterais: Danilo D'Ambrosio (Inter de Milão), Matteo Darmian (Manchester United), Emerson Palmieri (Roma) e Leonardo Spinazzola (Atalanta)

Zagueiros: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Giorgio Chiellini (Juventus)

Meio-campistas: Daniele De Rossi (Roma), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter de Milão)

Atacantes: Andrea Belotti (Torino), Eder (Inter de Milão), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Stephan El Shaarawy (Roma) e Lorenzo Insigne (Napoli)