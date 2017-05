City anuncia contratação do meia Bernardo Silva, ex-Monaco

O Manchester City anunciou nesta sexta-feira seu primeiro reforço para a temporada 2017/2018: trata-se do meia português Bernardo Silva, um dos destaques do Monaco na conquista do título do Campeonato Francês.

"O Manchester City tem o prazer de confirmar que Bernardo Silva irá se juntar ao clube no dia 1º de julho, proveniente do Monaco", anunciou o clube inglês em seu site oficial.

O jogador de 22 anos disputou 51 jogos na última temporada, em que, além de ter sido campeã nacional, a equipe do principado foi às semifinais da Liga dos Campeões, eliminando o City nas oitavas. O português contribuiu com dez gols e dez assistências.

"Para ser sincero, é uma sensação fantástica. Estou em uma das melhores equipes a nível mundial. Fazer parte deste clube e ter esta oportunidade é incrível. Estou muito feliz por fazer parte do Manchester City e estou ansioso para ajudar o time a alcançar os seus objetivos", declarou Bernardo Silva ao site dos 'Citizens'.

O meia, que vestirá a camisa 20 do time de Manchester, ainda elogiou o novo chefe, o técnico Josep Guardiola: "É um dos melhores do mundo", resumiu.

O City não divulgou os valores envolvidos na negociação, mas o jornal francês "L'Equipe' afimou que o Monaco receberá 50 milhões de euros.