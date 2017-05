Campeã, Juventus se despede do Italiano vencendo Bologna de virada

A Juventus encerrou neste sábado a participação no Campeonato Italiano, que conquistou no último fim de semana, com vitória sobre o Bologna por 2 a 1, fora de casa, em partida que atuou com muitos reservas, pensando na final da Liga dos Campeões da Europa, que acontecerá daqui uma semana.

Os anfitriões, que nesta temporada lutaram contra o rebaixamento, abriram o marcador aos 7 minutos do segundo tempo, com gol do meia argelino Saphir Taider. O atacante argentino Paulo Dybala, um dos titulares que entrou em campo na equipe 'bianconera', empatou aos 25.

Nos acréscimos da etapa complementar, brilhou a estrela do jovem e promissor atacante italiano Moise Kean. O camisa 34 saiu do banco de reserva, para substituir Dybala, justamente aos 34 minutos, e balançou as redes, de cabeça, aos 49, garantindo a vitória da Juventus na partida.

Além do atacante argentino, outro titular absoluto em campo foi o centravante Gonzalo Higuaín, também jogador da 'Albiceleste'. Além disso, o volante alemão Sami Khedira e o italiano Claudio Marchisio, formaram dupla no meio. Os dois disputam vaga na equipe para a final da 'Champions'

Com a vitória, a Juve terminou o Italiano com 91 pontos, igualando a marca estabelecida na temporada passada.

Em outra partida disputado neste sábado pela última rodada, a Atalanta superou o Chievo por 1 a 0, em casa. O gol isolado da partida foi marcado pelo atacante argentino Alejandro Gómez, aos 7 minutos do segundo tempo.

A vitória levou o time de Bérgamo, classificado para a Liga Europa, aos 72 pontos. Agora, a ordem é secar a Lazio, que tem 70 pontos e amanhã visitará o rebaixado Crotone.

Caso vença o compromisso final, a equipe de Roma recuperará a quarta colocação no Italiano, posição que vale vaga direta nos grupos do torneio continental.