Borussia vence Frankfurt e conquista a Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund se sagrou campeão da Copa da Alemanha, neste sábado, após vencer o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, no Estádio Olímpico, em Berlim. Os gols foram marcados por Dembélé e Aybameyang, pelo lado aurinegro. E Rebic pelo time de Niko Kovac, que desperdiçou a oportunidade de conseguir vaga para a Liga Europa.

Com o resultado, a equipe de Thomas Tuchel, que terminou em terceiro colocado do Campeonato Alemão e está na próxima Liga dos Campeões, encerra o sua temporada com um título.

O jogo

O Borussia Dortmund, que começou pressionando, abriu o placar logo aos sete minutos de partida. Após bela inversão de campo, Piszczek recebeu pelo lado direito e enfiou para Dembélé, que recebeu a bola na linha de fundo, fez o corte para sair do carrinho e finalizou de perna esquerda para fazer 1 a 0.

Após o gol, os comandados de Thomas Tuchel conseguiram criar outra chance de gol, mas quem passou a tomar conta da partida foi Eintracht Frankfurt. Aos 19 minutos, Chandler cabeceou após cruzamento de Rebic, contudo a bola foi para fora.

Aos 25, as Águias perderam uma grande oportunidade de empatar. Chandler arrancou pela direita e cruzou com perigo. Depois que ninguém conseguiu finalizar, Rebic pegou a sobra na esquerda, puxou para o meio e finalizou, forçando Burki a fazer uma boa defesa.

O gol do empate veio aos 29 minutos. Após a equipe aurinegra perder a bola no campo de defesa dando contra-ataque, Gacinovic enfiou para Rebic, que recebeu nas costas da defesa, saiu na cara do gol e bateu na saída do goleiro.

No final da primeira etapa, aos 38, Seferovic fez uma boa tabela, recebeu no meio dos zagueiros adversários e mandou a bola na trave na saída de Burki, em uma finalização com a perna esquerda.

O Borussia Dortmund voltou do intervalo com outra postura e criou duas boas oportunidades nos primeiros minutos. No primeiro minuto do segundo tempo, Dembélé arrancou pela direita e finalizou cruzado, mas a bola foi para fora. Já aos quatro minutos, Pulisic passou para Gonzalo Castro, que lançou Kagawa. Este colocou a bola para o meio da área, mas a defesa fez o corte na hora que Pulisic iria finalizar.

Aos 17 minutos, Dembélé fez uma grande jogada e cruzou para trás. Aubameyang fez uma bela bicicleta e a bola foi no travessão após Fabián tirar em cima da linha.

O desempate veio aos 21 minutos. Pulisic foi lançado e o goleiro Hradecky derrubou o jogador do Borussia Dortmund dentro da grande área. Aybameyang foi o responsável por bater a penalidade máxima e converteu, deixando o jogo em 2 a 1.

Na parte final da partida, o Frankfurt se lançou ao ataque e conseguiu chegar bem ao ataque algumas vezes. Aos 28, Seferovic recebeu pela direita e chutou, mas Burki fez uma boa defesa. Já aos 33, Seferovic foi lançado e tocou para Meier, que teve chute desviado.

Aos 40 minutos, a zaga do Frankfurt vacilou, Aubameyang foi lançado em posição regular, puxou para o meio e mandou a bola na trave esquerda do goleiro Hradecky.

FICHA TÉCNICA BORUSSIA DORTMUND 2 x 1 EINTRACHT FRANKFURT

Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

Data: 27 de maio de 2017, sábado

Horário: 15 horas (Brasília)

Árbitro: Deniz Aytekin (Fifa-ALE)

Assistentes: Christian Dietz (ALE) e Eduard Beitinger (ALE)

Cartões amarelos: Dembélé (Borussia Dortmund)Gacinovic, Hradecky e Abraham (Frankfurt)

Cartão vermelho: não teve

Gols: BORUSSIA DORTMUND: Dembélé, aos 7 minutos do primeiro tempo, Aubameyang, aos 21 minutos do segundo tempo EINTRACHT FRANKFURT: Rebic, aos 29 do primeiro tempo

BORUSSIA DORTMUND: Burki; Piszczek, Bartra (Durm), Ginter, Papastathopoulos e Schmelzer (Gonzalo Castro); Raphael Guerreiro, Dembelé e Kagawa; Marco Reus (Pulisic) e Aubameyang; Técnico: Thomas Tuchel

EINTRACHT FRANKFURT: Hradecky; Abraham, Hector, Vallejo, Chandler (Meier) e Oxzupka; Medojevic (Tawatha), Gacinovic, Marco Fabián (Blum) e Rebic; Seferovic; Técnico: Niko Kovac