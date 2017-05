Arsenal vence o Chelsea e leva o título da Copa da Inglaterra

O Arsenal não tomou conhecimento do Chelsea, campeão da Premier League, e venceu por 2 a 1, no mítico Estádio de Wembley, na final da Copa da Inglaterra. Os Gunners superaram os desfalques na defesa e salvaram a temporada com o título, após não se classificarem para a Liga dos Campeões. Apesar do troféu, o jogo pode ter marcado a despedida do técnico Arsène Wenger após 21 anos.

Com o título, o Arsenal tornou-se o maior vencedor da história da Copa da Inglaterra, agora com 13 conquistas, deixando para trás o Manchester United.

O Chelsea não mostrou em campo o favoritismo que lhe era concedido antes de a bola rolar. Não por soberba, mas não viu a cor da bola no primeiro tempo. O Arsenal jogava a partida de sua vida, era muito mais presente no ataque e parecia querer mais o título que o rival.

No primeiro tempo, só deu Arsenal. Não que os Gunners tivessem criado inúmeras chances. Mas as que apareciam, eram perigosas. Como o lance do gol, marcado por Alexis Sánchez, logo aos quatro minutos. O chileno ganhou dividida na entrada da área, a bola sobrou à frente junto a Ramsey, impedido. Mas o atacante foi em direção à pelota e bateu na saída de Courtois. O árbitro titubeou em validar o gol, mas no fim apontou para o meio de campo e confirmou.

O Chelsea não conseguia sair do seu campo e via o Arsenal ter a posse de bola. Os Gunners, por duas vezes, quase ampliou, mas a defesa dos Blues tirou a bola em cima da linha.

Na etapa final, o Chelsea voltou melhor e equilibrou as ações. E passou a criar mais, principalmente após a entrada de Fàbregas no lugar de Matic. Mas o time teve a perda de Moses, que levou o segundo amarelo e acabou indo para o chuveiro mais cedo.

Apesar de ter um a menos, o Chelsea chegou ao empate. Diego Costa recebeu de Willian dentro da área, se livrou do marcador e bateu. A bola ainda desviou antes de entrar, sem chances para Ospina.

A torcida do Chelsea teve pouco tempo para comemorar. Dois minutos depois do empate, o Arsenal marcou o segundo. Giroud, que havia acabado de entrar, cruzou na medida para Ramsey cabecear para o fundo da rede.

Depois do segundo gol, o Arsenal controlou o jogo e perdeu boas boas chances. Mas o Chelsea não estava morto e quase empatou com Diego Costa, mas Ospina operou um verdadeiro milagre. Os Gunners passaram a postar nos contra-ataques. Em um deles, Özil acertou a trave de Courtois.