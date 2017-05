Totti recebe diploma 'Honoris Causa' e despista sobre futuro

O atacante da Roma, Francesco Totti, viveu um dia de homenagens nesta sexta-feira (26) ao receber o diploma "Honoris Causa" pela sua contribuição ao esporte italiano ao longo das últimas décadas.

Sob muitos aplausos dos presentes, Totti chegou a se mostrar um pouco deslocado no início da premiação, mas logo aproveitou para agradecer a família, o clube e os torcedores da Roma por tudo que conquistou em sua carreira - que terminará pela equipe da Roma no próximo domingo (28).

"Neste palco, me sinto um peixe fora d'água, não entendo nada. Mas, obrigado por esse belíssimo diploma que, sinceramente, não esperava. O esporte te premia e te ajuda a andar para frente na vida; faz você conhecer pessoas novas, com objetivos importantes. E eu, afortunadamente, realizei meu sonho de criança", disse o jogador.

Ressaltando que tudo que conquistou foi "passo após passo, com as minhas características", Totti agradeceu a "ajuda mais importante" que teve que foi sempre poder contar com sua família.

Após seu discurso, o "Capitão" foi questionado sobre o que pensou quando o ex-craque argentino Diego Armando Maradona escreveu que ele é o "melhor jogador que já vi em campo".

"O que eu pensei quando vi o que Maradona falou? Que agora eu posso parar", disse o atacante que ainda deixa em aberto seu futuro. Ontem (25), com uma postagem nas redes sociais, não ficou claro se o jogador continuará como dirigente da Roma ou se transferirá para a MLS.

Quando foi questionado sobre o que fará na segunda-feira (29), um dia após a partida contra o Genoa, Totti arrancou gargalhadas ao dizer que "vou pescar".

O título foi entregue no salão de honra do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni) na 12ª edição do Master Strategie per il Business, promovido pela Verde Sport (braço operacional no setor esportivo do Grupo Benetton) e pelo instituto veneziano Ca'Foscari.