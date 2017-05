Líder do grupo, Botafogo não escolhe rivais na Libertadores

O Botafogo conseguiu terminar o Grupo 1 da Copa Libertadores na primeira colocação e agora terá a vantagem de decidir em casa seu confronto de oitavas de final. Para muitos a liderança da chave é importante porque permitiu escapar de grandes adversários, como o argentino River Plate e os brasileiros Palmeiras , Santos , Atlético-MG e Grêmio . Porém, na visão dos atletas botafoguenses, o time não pode escolher rivais se pretende brigar pelo caneco.

"Não podemos escolher adversários, pois na Copa Libertadores o nível dos times é muito alto. Todos que passaram para as oitavas de final o fizeram porque demonstraram méritos e com certeza vão fazer confrontos equilibrados. O importante é que conseguimos mais um objetivo nesta competição e agora vamos para o mata-mata sabemos que ainda não fomos exigidos o suficiente, pois a pressão tende a aumentar", disse o volante Bruno Silva.

O lateral esquerdo Víctor Luís concorda. "Em um torneio do porte da Copa Libertadores se você entrar disposto a escolher adversário com toda a certeza vai acabar tendo problemas e sendo eliminado. Não costumamos fazer isso e sabemos que todos os classificados para as oitavas de final têm uma história bonita para contar e condições de ser finalistas. Portanto, vamos trabalhar com o máximo de empenho pois o grau de dificuldade vai aumentar", disse o lateral.

O zagueiro Joel Carli lembrou que o Botafogo já superou diversos rivais qualificados e que por isso mesmo não deve temer ninguém, apenas respeitar. "Na etapa preliminar eliminamos o Colo-Colo e o Olimpia, que já foram campeões. O nosso grupo foi muito complicado e conseguimos deixar de fora o Atlético Nacional, que é o atual campeão e que derrotamos duas vezes, e o Estudiantes, que está acostumado a disputar a Libertadores, com títulos e finais inclusive. O Botafogo acabou na primeira colocação e sío conseguiu esses feitos todos porque nunca temeu nenhum adversário, mas sempre soube que todos eram qualificados e mereciam respeito. A Libertadores nos provou que é um leão por dia a ser morto e por isso mesmo temos que pensar apenas na nossa maneira de atuar", destacou o argentino.

Pelo regulamento, obrigatoriamente o Botafogo vai enfrentar nas oitavas de final um desses adversários: Atlético-PR, o argentino Godoy Cruz, os bolivianos The Strongest e Jorge Willstermann, os equatorianos Emelec e Barcelona de Guayaquil, o uruguaio Nacional ou o paraguaio Guaraní.

A delegação alvinegra retornou nesta sexta-feira da Argentina e os jogadores foram liberados em seguida. Neste sábado pela manhã acontece a reapresentação e o único treino antes do jogo contra o Bahia neste domingo, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a atividade começa o período de concentração para o duelo com os baianos.