Fãs deixam cartas de apoio para rápida recuperação de Valentino Rossi

A internação de Valentino Rossi após uma queda durante um treino de motocross tem feito com que os italianos mostrem todo seu amor pelo "Doutor" da motovelocidade.

Nesta sexta-feira (26), um grupo de estudantes enviou uma carta ao hospital Infermi, de Rimini, desejando uma boa recuperação ao piloto.

"Bom dia, Valentino, somos estagiários do aeroporto. Enviamos essa mensagem, antes de tudo, para te desejar boa recuperação. Em segundo, para te convidar a participar de iniciativas sociais e contra a violência que desenvolvemos em escolas. Fique firme!", escreveram os alunos do Instituto de Peritos Marco Polo de Rimini.

Outra carta foi deixada com a equipe do hospital por uma mãe e uma filha fanáticas pelo "Doutor". A carta assinada por Isabella e Raffaella deseja uma boa recuperação ao multicampeão das provas de motovelocidade.

Além de todo o carinho dos italianos, Rossi ainda apareceu em uma selfie com os enfermeiros e médicos do hospital.

O piloto italiano se acidentou enquanto treinava na pista de Caldara, onde comumente treina entre as etapas da MotoGP. De acordo com o primeiro boletim médico, ele teve um "trauma torácico abdominal", mas não apresenta nenhum tipo de fratura.

Valentino Rossi no Grande Prêmio da Itália de 2006

Hoje, no segundo boletim, o hospital informa que a recuperação de Rossi segue sem problemas e que ele deverá receber alta nas próximas horas para continuar o tratamento com analgésicos em casa.

Apesar de ter passado uma noite tranquila, os médicos optaram por deixar Rossi internado na área do Departamento de Reanimação para manter a privacidade do tratamento do piloto.

Em nota, sua equipe, a Yamaha, informou que o italiano "passou a noite serenamento no hospital Infermi de Rimini e foi visitado pelos médicos durante a manhã". "Valentino explicou que sente menos dores no peito e no abdômen em relação a noite anterior. A dor é resultado de leves lesões no fígado e no rim que não avançaram para complicações maiores", informou ainda a nota.