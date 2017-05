Entre gols e recordes, Totti se despede da Roma

Neste domingo (28), o mundo do futebol verá a despedida de uma das maiores lendas do esporte: Francesco Totti defenderá as cores de "sua" Roma pela última vez.

A partida contra o Genoa, no entanto, pode não sinalizar um adeus definitivo aos gramados - mas será o último capítulo em campo dos 25 anos de história do "Capitão" dos giallorossi. O futuro do craque, ainda está em aberto: ele pode se tornar dirigente do seu clube de coração ou seguir para os Estados Unidos em uma nova temporada milionária.

Seja qual for o destino, Totti já gravou seu nome como um dos maiores - se não o maior - ídolo da história da Roma.

- Confira os números da longa carreira do camisa 10: A partida deste domingo será a 618ª de sua carreira pela Roma na Série A, deixando-o na terceira colocação entre os jogadores que mais disputaram jogos na primeira divisão do futebol italiano. À frente dele, apenas os ídolos do Milan, Paolo Maldini, com 647, e da Juventus, Gianluigi Buffon, com uma a mais.

Ao todo, são 785 partidas oficiais disputadas pela equipe da capital - um recorde para a Roma - e um número que só fica atrás, novamente, de Maldini (902) e o ídolo da Inter de Milão, Javier Zanetti (858).

A estreia de Totti na Roma ocorreu quando ele tinha 16 anos, no dia 28 de março de 1993, em uma partida contra o Brescia pelo Campeonato Italiano. Como não era muito usado entre os titulares à época, o primeiro gol por seu time ocorreu mais de um ano depois da estreia. O tento garantiu o empate contra o Foggia, por 1 a 1, no dia 4 de setembro de 1994.

Em todas as partidas pela Roma, Totti marcou 307 gols em partidas oficiais e outros nove em jogos pela seleção italiana - para a qual foi convocado pela primeira vez em 10 de dezembro de 1998.

Apenas na primeira divisão, foram exatos 250 gols, o que lhe garante o recorde de número de gols marcados por um jogador em uma mesma equipe e a segunda colocação na lista de maiores goleadores da Série A. À frente dele, apenas Silvio Piola, que marcou 274 tentos entre os anos de 1929 e 1954 pelo Pro Vercelli, Lazio, Torino, Juventus e Novara.

Dos gols de Totti, 194 foram marcados com bola rolando, enquanto 84 foram de pênaltis e 29 em cobranças de faltas.

Outro dado interessante é que 78% dos gols de Totti foram marcados de dentro da pequena área e apenas 66 deles foram marcados em chutes de longa distância.

O "Capitão" ainda tem 45 "doppietas", o fato de marcar dois gols na mesma partida, e a primeira delas ocorreu na partida contra o Bari em 9 de novembro de 1997. A última foi contra o Torino, no dia 20 de abril do ano passado. Totti é o recordista das "doppietas" na primeira divisão.

O gol mais rápido da carreira ocorreu no primeiro minuto do jogo entre Roma e Cesena, no dia 21 de janeiro de 2012. Já o "mais demorado" foi no quarto minuto de acréscimo das partidas contra a Fiorentina, no dia 17 de outubro de 1998, contra o Lecce, no dia 4 de abril de 2004, e contra a Udinese no dia 9 de abril de 2011.

Mas, o período final parece bem atraente para o "Capitão" - também pelo fato de, nos últimos anos, ele ter entrado sempre na etapa final da cada partida: foram 14 gols depois dos 45 minutos do 2º tempo.

Entre os gols mais importantes, com certeza, está o gol que ele marcou no Parma no dia que fez com que a Roma conquistasse seu "Scudetto" da temporada 2000/2001.

Falando em títulos, Totti só tem um do Campeonato Italiano, mas conta com duas taças da Copa da Itália (2006-2007/2007-2008) e duas Supercopas da Itália (2001 e 2007). Pela seleção, conquistou a Copa do Mundo de 2006 e tem ainda um Europeu sub-21 de 1996.

- Recordes na Roma: Além de ser o jogador com mais partidas pela Roma, Totti acumula uma série de recordes no clube giallorosso: maior goleador da equipe, maior número de partidas e gols pela série A (618 e 250, respectivamente), maior número de participações pela equipe nas competições Uefa (103) e maior número de gols marcados em competições europeias (38).

Ele ainda foi capitão da equipe por 19 anos consecutivos, um recorde para a equipe, e marcou gols ao menos uma vez em 23 temporadas seguidas.

Além disso, Totti é o jogador que mais participou das partidas do "dérby de Roma", contra a Lazio: foram 44 jogos e 11 gols nos clássicos.