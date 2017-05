Barça, PSG e Dortmund tentam salvar ano com títulos em Copas

Se o Chelsea de Antonio Conte entra em campo neste fim de semana para conquistar mais um título, Barcelona, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund tentam salvar a temporada e não ficar sem nenhuma conquista.

Isso porque, neste fim de semana, após o fim dos campeonatos nacionais, Inglaterra, Espanha, França e Alemanha conhecerão os campeões de suas respectivas Copas.

Em Wembley, Conte tentará sua segunda conquista pelo Chelsea em sua temporada de estreia pelo time inglês: seus comandados enfrentarão o Arsenal, que pela primeira vez em nove anos não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões da Europa.

A partida está marcada para este sábado (27), às 13h30, e se os Blues não tiverem desconcentrados, são amplamente favoritos para a partida.

Já no Vicente Calderón, em Madri, às 16h30, o Barcelona tentará conquistar seu único título da temporada contra o Alavés. Após ter falhado em se classificar na Champions, contra a Juventus, e ver o Real Madrid campeão espanhol e na final da maior competição da Europa, o Barça tenta afastar os maus resultados.

Os investimentos milionários do PSG não surtiram efeito nessa temporada e a equipe tenta conquistar o título da Copa da Franca enfrentando o modesto Angers. O confronto no Stade de France, às 16h, vem após a equipe - que dominou o futebol francês nos últimos anos - ver o título do campeonato nacional ir para o Monaco.

Na Alemanha, o Borussia Dortmund terá a chance de "redenção" contra o Eintracht no Estádio Olímpico de Berlim, amanhã, às 15h. Em caso de sucesso dos "azarões", Alavés, Angers e Eintracht conseguirão sua classificação para a Liga Europa.