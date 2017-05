Vettel lidera treinos e bate recorde em Mônaco

Líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel liderou o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio de Mônaco, nesta quinta-feira (25), e ainda por cima quebrou o recorde da pista mais tradicional da Fórmula 1.

O piloto da Ferrari fez um tempo de 1m12s720, alguns décimos a menos que a marca anterior na atual configuração do circuito. Em seguida apareceram o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, com 1m13s207, e o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, com 1m13s283.

Os pilotos da Mercedes, o britânico Lewis Hamilton (1m13s873) e o finlandês Valtteri Bottas (1m13s902), ficaram apenas nas oitava e décima posições, respectivamente. Já o brasileiro Felipe Massa, da Williams, terminou em 13º, com 1m14s003.

"Estou bastante satisfeito. Com esse carro somos mais velozes e nos divertimos mais. Digamos que ainda há coisas para melhorar, mas eu e Kimi estamos satisfeitos com o ritmo de corrida", comemorou Vettel, que tem 104 pontos na classificação, seis a mais que Hamilton.