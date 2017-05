Totti confirma despedida da Roma no próximo domingo

Após declarações de dirigentes esportivos, o atacante da Roma, Francesco Totti, confirmou nesta quinta-feira (25) que deixará a única equipe em que defendeu na carreira no próximo domingo (28).

"Roma-Genoa, Domingo 28 de maio de 2017, a última vez que eu vou vestir o uniforme da Roma. Eu não posso dizer em poucas palavras o quanto essas cores significaram, significam e sempre vão significar para mim", escreveu em uma postagem no seu Facebook.

O texto prossegue afirmando que o amor que ele sente pelo futebol "nunca vai ter fim" porque é sua paixão. "Isso é tão profundo que não consigo imaginar não alimentá-lo por mais tempo. Nunca", continuou.

No entanto, se "O Capitão" confirma seu adeus à Roma, ele não deu pistas sobre o futuro - se será como dirigente ou em alguma outra equipe. "A partir de segunda-feira, eu estou pronto para recomeçar. Eu estou preparado para um novo desafio", concluiu.

Rumores na imprensa italiana apontam que o craque pode jogar por mais um ou dois anos em um clube norte-americano, atraído por uma proposta milionária.

No entanto, na renovação do contrato no ano passado, a Roma lhe garantiu um cargo na parte esportiva do clube a partir de sua aposentadoria nos gramados.

O time da capital italiana foi o único defendido por Totti. Na equipe desde 1989, ele estreou no time profissional em 1992. Pela equipe, fez 784 jogos, marcando 307 gols.