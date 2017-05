Marco Polo Del Nero não vai comparecer ao jogos do Brasil na Austrália

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, já comunicou a seus auxiliares que não vai viajar para a Austrália, a fim de acompanhar os jogos do Brasil com Argentina (em 9 de junho, válido pelo Super Clássico das Américas) e com os donos da casa, amistoso programado para o dia 13. Ambos serão disputados em Melbourne.

Assim, ele completará suas 18ª e 19ª ausências consecutivas em partidas da Seleção realizadas fora do País.

Del Nero evita viagens internacionais desde meados de 2015, após o FBI deflagrar operação de combate à corrupção no futebol mundial. Ele teme ser preso se deixar o Brasil. Antes disso, o dirigente costumava fazer em média uma visita ao exterior a cada mês.

Indiciado pela Justiça dos EUA por crimes de corrupção, Del Nero teve de se desligar de seus cargos na Fifa e na Confederação Sul-Americana de Futebol. As respectivas sedes dessas entidades estão localizadas na Suíça e no Paraguai.