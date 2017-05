Cristiano Ronaldo é suspeito de fraude de 15 milhões de euros

Após Lionel Messi, condenado a 21 meses de prisão por sonegação de impostos, agora é o português Cristiano Ronaldo que está na mira do fisco espanhol.

A Agência Tributária do país enviou à procuradoria especializada em crimes econômicos um relatório no qual aponta "indícios" de que o craque do Real Madrid cometeu uma fraude de 14,9 milhões de euros entre 2011 e 2014.

Segundo o jornal "El País", a investigação começou no início de 2016, cerca de um ano depois de Cristiano Ronaldo ter pagado 5,6 milhões de euros para regularizar sua situação com a Fazenda, que havia lançado uma ofensiva contra abusos financeiros no futebol.

Os fiscais da Agência Tributária acreditam que o valor desembolsado possa ter sido uma maneira de o jogador despistar o fisco e ocultar recursos ainda maiores. A suspeita é que o craque tenha se aproveitado de uma complexa estrutura societária que passava pelas Ilhas Virgens para sonegar impostos.

O dinheiro em questão seria proveniente de contratos publicitários e direitos de imagem. O escritório Senn, Ferrero y Asociados, que presta assessoria a Ronaldo, disse desconhecer o relatório da Agência Tributária e garantiu que seu cliente é inocente.

"O jogador declarou que obtinha na Espanha apenas 14,9 milhões, 20% dos 74,8 milhões de euros de entradas publicitárias recebidas entre 2009 e 2014", diz um comunicado dos técnicos do Ministério da Fazenda da Espanha.

Cabe agora à Procuradoria de Madri estudar o relatório e decidir, até 30 de junho, se levará a questão a julgamento.