Supremo Tribunal da Espanha condena Messi a 21 meses de prisão por fraude fiscal

Nesta quarta-feira (24), o Tribunal Supremo da Espanha confirmou a condenação por 21 meses de prisão, mais o pagamento de uma multa no valor de € 2,093 milhões (R$ 7,6 milhões) para o craque do Barcelona, Lionel Messi e seu pai por crimes fiscais. Apesar de ter recorrido à sentença na Audiência de Barcelona, o órgão considerou que ambos cometeram fraudes nas declarações para a Fazenda espanhola. A sonegação teria sido feita sobre receitas com os direitos de imagem do atacante argentino e os valores sidos desviados para paraísos fiscais.

Já a pena imposta ao pai do jogador foi reduzida de 21 para 15 meses de prisão por colaboração com a investigação e pela devolução de parte dos recursos não declarados para a Fazenda. Segundo a imprensa espanhola, a sentença é definitiva sem direito de recurso por parte do craque e seu pai.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, apesar da sentença, Messi dificilmente será preso, pois a lei na Espanha prevê que, quando se trata de uma punição menor de 24 meses, o réu pode responder em liberdade, desde que não tenha envolvimento em outros delitos e não possua antecedentes criminais.