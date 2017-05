Cruzeiro encaminha conversas por Sassá e contrato com o Fogão pode facilitar saída

O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, confirmou, na tarde dessa terça-feira, que já tem conversas para contratar o atacante Sassá. De acordo com o mandatário azul, o diálogo para ter o jogador já existe, mas tudo está no início.

"Em relação ao Sassá também já teve um princípio de conversa, há possibilidade de a gente fazer a negociação. Mas ainda está em andamento, não tem nada definido", ressaltou.

O Cruzeiro pode contar com o término de contrato de Sassá com o Botafogo para ter o atleta de imediato. Isso porque o atacante tem vínculo com o clube até o fim de 2017 e, a partir de julho, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Diante disso, querendo um retorno financeiro da joia da base, o clube da estrela solitária poderia evitar uma saída sem qualquer retorno.

Sassá subiu para o profissional do Botafogo em 2012. No ano seguinte foi emprestado a outros clubes retornando em 2015. Em 2016, teve mais sucesso e terminou o Campeonato Brasileiro sendo artilheiro da equipe na competição. Na mesma proporção que tem capacidade técnica para ser goleador, Sassá tem para se envolver em polêmicas, acumulando algumas em sua breve carreira.