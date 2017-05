United e City lamentam ataque terrorista em Manchester

Os dois maiores clubes de Manchester, o United e o City, lamentaram o ataque terrorista realizado na noite desta segunda-feira (22) e se uniram na dor aos atingidos pelo atentado.

Segundo o Manchester City informou em nota oficial, "os pensamentos e orações" de todos do clube "estão com as pessoas de Manchester e todos aqueles afetados por a série de horríveis eventos da última noite".

O clube ainda colocou à disposição das equipes de emergência seu estádio, o Etihad Stadium, que "como um centro de apoio na sequência dos trágicos eventos".

O United também emitiu um comunicado em que lamenta o atentado ressaltando que havia crianças de "das escolas parceiras do nosso Manchester United Foundation no local do concerto".

"A equipe do clube está pronta para ajudar a polícia e outros serviços de emergência de todas as maneiras que forem necessárias durante esse tempo desafiador para a nossa cidade", escreveu o time em nota.