Real Madrid oficializa contratação de Vinicius Júnior, joia do Flamengo

O Real Madrid anunciou oficialmente a chegada do jovem Vinicius Júnior, do Flamengo, tratado como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Aos 16 anos, ele começa a ganhar oportunidades no profissional do Rubro-Negro, e já tinha seu nome ligado ao clube espanhol mesmo antes da concretização do negócio.

O meia-atacante permanecerá no Rio de Janeiro até julho de 2019, quando irá para a capital espanhola defender o gigante europeu. Porém, de acordo com ambas as partes, ele pode desembarcar em Madri antes, caso os merengues tenham interesse em contar com seu futebol.

Vinicius começou a ganhar destaque no início de 2017, quando fez boa campanha pelo Flamengo na Copa São Paulo. Depois, ele teve grande desempenho no título da Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-17, sendo eleito o craque da competição.

A partir disso, vários clubes europeus passaram a negociar com a joia do País. Desde o início, os rivais Barcelona e Real Madrid surgiram como principais interessados. No fim, os madrilenhos levaram a melhor, se acertando com o jovem e com os cariocas.

Nos profissionais do Fla, o garoto vem recebendo as primeiras oportunidades neste início de Campeonato Brasileiro. Nas duas partidas, contra Atlético-MG e Atlético-GO, ele entrou já na parte final dos duelos, atuando por cerca de 15 minutos em cada uma delas. Ele ainda não marcou gols.

Confira a nota oficial do Flamengo:

O Real Madrid C.F. e o Clube de Regatas do Flamengo chegaram a um acordo para a transferência dos direitos federativos do atleta Vinicius Junior a partir de julho de 2018. O jogador permanecerá no Flamengo até julho de 2019, ainda que possa jogar antes pelo Real Madrid se os clubes entrarem em acordo.