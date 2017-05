Polícia vasculha casas de Di María, Pastore e sede do PSG por suspeita de sonegação

A polícia da França fez operação de busca nesta terça-feira na casa dos jogadores argentinos Ángel di María e Javier Pastore, ambos do Paris Saint-Germain, que são investigados por suposta fraude fiscal, conforme relataram fontes próximas ao caso.

A ação começou ainda no início desta madrugada e está ligada a sonegação do pagamento de direito de imagem de ambos. A fraude à receita do país acontecia através de uma rede de empresas sediadas em paraísos fiscais.

As fontes ligadas a investigação apontaram que as buscas começaram nas cadas dos dois jogadores, mas também houve desdobramento com presença de policiais, do Escritório Central de Combate a Corrupção nos escritórios do PSG, que ficam no estádio Parc des Princes.

A Promotoria Nacional Financeira, órgão criado na França para combater os crimes fiscais, abriu investigação em dezembro passado, após as revelações do portal "Football Leaks" sobre fraudes no mundo do futebol.

De acordo com o site, que vem fazendo dados sigilosos sobre contratos do meio esportivo, Di María e Pastore recebiam os direitos de imagem em uma empresa na Holanda. Posteriormente, o dinheiro do primeiro era enviado para o Panamá, e o do segundo, para o Uruguai.

Dessa forma, os impostos referentes aos pagamentos não podiam ser cobrados na França. O Paris Saint-Germain, por sua vez, nega qualquer irregularidade e garante que não fez qualquer depósito no exterior.