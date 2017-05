Chape perde pontos e está eliminada da Libertadores

A Chapecoense foi punida nesta terça-feira (23) pela Conmebol com a perda de três pontos na Libertadores por ter escalado um jogador de maneira irregular na vitória por 2 a 1 sobre o Lanús, na Argentina.

Com isso, o time catarinense caiu para o último lugar no grupo sete e está eliminado da competição. A punição foi causada pela escalação do zagueiro Luiz Otávio, que cumpria suspensão de três jogos por sua expulsão contra o Nacional do Uruguai.

A Chape alega que não foi notificada sobre o gancho do atleta, mas a Conmebol garante ter enviado um email avisando o clube. Ainda cabe recurso no Tribunal de Apelação da entidade.

Luiz Otávio acabou sendo decisivo para a vitória sobre o Lanús, marcando o segundo gol da equipe catarinense, aos 43 minutos da etapa final. O resultado deixava a Chapecoense com grandes chances de se classificar para as oitavas, precisando de uma simples vitória em casa sobre o frágil Zulia, da Venezuela, para avançar.

Agora o clube está na quarta posição do grupo sete, com quatro pontos, e pode alcançar apenas o terceiro lugar, que dá vaga para a Copa Sul-Americana. Já o Lanús garantiu sua classificação.