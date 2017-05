Morre piloto norte-americano Nicky Hayden na Itália

Faleceu nesta segunda-feira (22), no hospital Bufalini de Cesena, na Itália, o campeão da MotoGP em 2006, Nicky Hayden, informou em nota o centro hospitalar.

O piloto de 35 anos sofreu um gravíssimo acidente de bicicleta no dia 19 de maio, enquanto estava treinando em Misano Adriatico, na costa leste do país. Ele foi atropelado por um carro enquanto pedalava com um grupo de ciclistas e colidiu com o para-brisa do veículo.

O impacto do acidente foi tão forte que Hayden teve uma grave lesão cerebral, além de múltiplas fraturas pelo corpo. Ele foi levado imediatamente para um hospital, onde já foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Rimini.

No entanto, por conta da gravidade das lesões, foi transferido de helicóptero para o hospital em Cesena, que é considerado um centro de excelência para esse tipo de dano. Atualmente, Hayden participava do campeonato de Superbike pela Red Bull Honda. Já na principal categoria da motovelocidade, o norte-americano competiu entre 2003 e 2016, obtendo três vitórias, 28 pódios e um título mundial.