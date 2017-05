Maradona diz que Totti é maior jogador que viu em campo

O ex-jogador argentino Diego Armando Maradona voltou a declarar sua admiração ao atacante italiano Francesco Totti e disse que "Il Capitano" da Roma é o melhor que já viu em campo.

"Francesco Totti rei de Roma! É e será o melhor jogador que já vi em toda a minha vida. #Respeito", escreveu o ex-craque argentino em sua página no Facebook, neste domingo (21), em três idiomas.

Totti, que ao que tudo indica encerrará sua longa carreira neste fim de semana, tem a admiração constante de Maradona - que é ídolo do Napoli. No ano passado, depois da Partida pela Paz do papa Francisco, o argentino afirmou que "Totti deveria jogar até os 50 anos" e que "40 jogadores dos times italianos hoje não fazem um Totti".

Após as declarações, o atacante italiano, de 40 anos, enviou de presente de Natal uma camisa autografada para Maradona.