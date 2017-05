Jogadora de futsal de Macaé que sofreu acidente com equipe recebe alta

A jogadora de futsal Mariana Caetano, de 25 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (22) do Hospital Público de Macaé e já está com a família no Rio. A atleta estava internada desde domingo depois de ter sofrido um acidente, com outras 18 pessoas, em uma van que transportava a equipe feminina do New Macaé para participar de um torneio intermunicipal em Magé, na Baixada Fluminense.

O acidente, que ocorreu em Rio Bonito, na altura do km 267 da BR-101, causou a morte da jogadora Lívia Oliveira, de 21 anos. O corpo dela foi enterrado na manhã desta segunda-feira, no Cemitério Memorial, em Macaé.

Alta

A informação sobre a alta de Mariana foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Macaé e também pela coordenadora técnica da equipe, Ana Paula Ferreira.

A atleta Paula Sena, de 32 anos, continua internada, e vai passar por um segundo procedimento nesta segunda-feira, segundo Ana Paula Ferreira. De acordo com o Hospital Público de Macaé, o estado de saúde dela é estável.

A Polícia Rodoviária Federal informou que chovia no momento do acidente, e que a van não conseguiu fazer uma curva fechada. O veículo perdeu o controle ao colidir com a defensa lateral da via e tombou.

A PRF relatou que a van estava com o pneu esquerdo liso e a porta traseira amarrada com cordas. Ainda segundo a PRF, o condutor não tinha curso específico para o transporte de passageiros. A coordenadora técnica do time prestou depoimento após o acidente e disse não ter constatado os problemas.