Após 6º scudetto consecutivo, Buffon fala em equipe lendária

A conquista do sexto título italiano consecutivo pela Juventus fez com que o experiente goleiro Gianluigi Buffon definisse a vitória como uma "lenda" para o futebol italiano.

"Nós escrevemos bonitas páginas que entram no livro da história do futebol. Vencer nunca é fácil. Além das palavras que são ditas, estar no topo é sempre sinônimo de sacrifício e de abnegação por parte de todos. Se você quer vencer as partidas, é preciso ter a cabeça e as pernas no lugar", disse o ídolo italiano aos microfones da "Premium Sport".

Já nas redes sociais, Buffon lembrou de seus 10 títulos italianos - incluindo aqueles retirados pela Federação Italiana de Futebol (Figc) após um escândalo de manipulação de resultados -, usou a hashtag "lendário" para as postagens e fez uma análise de todas essas conquistas.

"2006/2007 - 2016/2017. 10 anos exatos. Como os 10 scudettos que conquistei. Sempre em branco e preto. [...] Muitos falaram de vitória anunciada. Não estou de acordo. Nós recomeçamos do zero. Lutamos e vencemos. Muitos torceram contra", escreveu o craque.

Continuando o post, Buffon lembrou da "antipatia" que muitos tem pela Juventus, mas afirmou que "deixo aos outros a contemplação do feito que nós construímos: três Copas Itália em sequência, seis scudetti consecutivos e uma final da Champions ainda a ser jogada". "Um ano para lembrar sempre sem nunca esquecer que somos a Juventus", finalizou.

Lembrando da partida contra o Real Madrid, no dia 3 de junho, na final da Liga Europa, o argentino Paulo Dybala também ressaltou a conquista. "Agora vamos para a última. Vamos para o triplete. Campeões até o fim", escreveu em sua conta no Instagram.

Além do Campeonato Italiano, a Velha Senhora sagrou-se campeã da Copa da Itália na última semana.

Seguindo a mesma linha, o técnico Massimiliano Allegri falou sobre a final da Champions após a partida. "Precisamos cumprimentar, primeiramente, os jogadores que venceram seis títulos em sequência, são eles que entram na história. E ao clube que, junto com o time, fez coisas extraordinárias. Agora devemos focalizar no jogo e possivelmente vencer a final em Cardiff", ressaltou o técnico.

Sobre uma possível renovação de seu contrato, Allegri afirmou que "está muito contente de estar na Juve", mas que quer focar apenas na última partida a ser disputada na temporada em junho.

O título da Juventus, que veio uma rodada antes do fim do torneio, foi conquistado após uma campanha sólida. Com 88 pontos conquistados, a Velha Senhora venceu 28 das 37 partidas já disputadas, teve quatro empates e apenas cinco derrotas em todo o Campeonato Italiano.

Mostrando a força de seu ataque, a Juve marcou 75 gols - média acima de dois por partida - e sofreu apenas 26. O Juventus Stadium foi fundamental para a conquista: em casa, os bianconeri não perderam nenhum dos 18 confrontos que tiveram - sendo 17 vitórias e apenas um empate. Fora de casa, os resultados também foram consistentes com 10 vitórias, três empates e cinco derrotas.