Mariana Silva conquistou o bronze no Grand Slam de Ecaterimburgo

O Belo Dente/Minas marcou presença no pódio do Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia, neste sábado (20/5). No primeiro dia de lutas, a judoca Mariana Silva (63kg) enfrentou grandes desafios e conquistou a medalha de bronze na competição.

Na primeira luta, Mariana passou pela holandesa Sanne Vermeer, vencendo o combate por ippon.

Depois, a judoca minastenista derrotou Tserennadmid Tsend-Ayush, da Mongólia, por wazari. Mariana, porém, não teve a mesma sorte contra a russa Ekaterina Valkova, que, contando com o apoio da torcida local, venceu a brasileira por ippon.

Mesmo com a derrota, Mariana Silva estava classificada para a disputa do bronze. A medalha veio depois da luta contra Stefanie Tremblay, do Canadá. A adversária da atleta minastenista sofreu três punições e não conseguiu reverter a situação.

O bronze em Ecaterimburgo foi o primeiro pódio de Mariana em 2017.