Fluminense e Liga Retrô lançam camisa em homenagem a Carlos Alberto Torres

Na próxima segunda-feira (22 de Maio), o Fluminense, em parceria com a Liga Retrô, lança uma camisa em homenagem ao capitão Carlos Alberto Torres e em comemoração ao Campeonato Carioca de 1976.

O evento vai ser na loja do Rio Sul e vai contar com a presença do Gerente de Futebol do Fluminense, Alexandre Torres, filho de Carlos Alberto.

A camisa será lançada nas versões masculina, feminina e infantil e apresenta o número 2 bordado às costas, em homenagem a Carlos Alberto Torres. As camisas serão vendidas nas lojas da Liga Retrô e site (www.ligaretro.com) e nas principais lojas esportivas do país.

Futuramente, mais dois modelos vão chegar às lojas: a camisa de 1913 nas versões manga curta e longa, além da camisa Branca de 1984 com o scudetto de campeão brasileiro bordado na manga.

Data: 22/05/2017

Horário: 15h

Local: Loja Liga Retrô

Endereço: Rua Lauro Muller, 116 – 4o Piso Loja D06