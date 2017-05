Corrida e Caminhada "Move for Cancer 2017" terá duas etapas na temporada Rio de Janeiro

Como você se move contra o câncer? Com essa pergunta, a Corrida e Caminhada Contra o Câncer - Move for Câncer 2017 convida a todos para fazer parte de um movimento social que mescla atividade física e a preocupação com a saúde. O mote é alertar para os principais tipos de câncer e detecção precoce da doença.

O movimento arrecadará recursos para o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, instituição totalmente voltada para o atendimento do SUS.

Serão duas etapas, nos dias 11 de junho, no Rio de Janeiro, e 13 de agosto, em São Paulo, com percurso de 5k. A prova de abertura, na Cidade Maravilhosa, terá largada, às 8h, e chegada no Monumento Nacional aos Mortos da 2ª Guerra Mundial (Monumento aos Pracinhas) - Avenida Infante Dom Henrique, nº75, Bairro Glória - Parque do Flamengo - ao lado do M.A.M (Museu de Arte Moderna), conforme percurso detalhado no site do evento.

O Move4Cancer é um novo movimento que busca engajar a sociedade através de informação e adoção de hábitos de vida saudáveis como forma de prevenção primária contra diversos tipos de câncer e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para o Instituto de Câncer Dr. Arnaldo (ICAVC), o primeiro hospital de câncer no Brasil, que se mantém atendendo os pacientes 100% através do SUS.

Entre as mensagens de prevenção disseminadas pelo Move4Cancer, estão os Nove Movimentos Contra o Câncer: não fumar, manter alimentação saudável, praticar atividades físicas diariamente e amamentar; mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer um exame preventivo ginecológico a cada três anos; evitar a ingestão de bebidas alcoólicas; evitar exposição ao sol entre 10h e 16h, e sempre utilizar proteção adequada; e a vacina contra o HPV, para meninas de 9 a 13 anos.

Inscrições

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até o dia 29 de maio, ou até que o limite de 4 mil participantes seja atingido, no site oficial do evento, www.yescom.com.br/moveforcancer/2017.

O valor é R$ 80,00 e há outras opções no site. A entrega do kit de participação juntamente com a cortesia do chip será realizada no dia 10 de junho, das 10h às 20h, na Loja Centauro Leblon - Av. Afrânio de Mello Franco, 290 - loja 106A - Shopping Leblon - Rio de Janeiro.

Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento e nem após o término do mesmo.