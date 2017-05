Agatha e Duda, do Nissan 2.0, são campeãs cariocas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Com um show nas areias do Parque Olímpico, a dupla Ágatha e Duda, do Time Nissan 2.0, conquistou a medalha de ouro da etapa carioca do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As brasileiras enfrentaram as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes na decisão e venceram no tie-break. A vitória, com parciais de 21/14, 13/21 e 15/13, marcou o primeiro título internacional da dupla, formada no início deste ano, e que integra a equipe de atletas da Nissan desde fevereiro.

O início da partida não foi dos mais animadores. As brasileiras esbarraram no sólido bloqueio da “gigante” Sarah Paran logo no primeiro ponto do jogo. No entanto, Ágatha e Duda fizeram valer a superioridade técnica para assumir as rédeas da partida e garantir o primeiro set. Na base da raça, as canadenses endureceram o jogo na segunda etapa. A dupla brasileira parou no bloqueio e as rivais empataram o jogo. A decisão da medalha de ouro ficou para o tie-break.

O derradeiro set começou como o primeiro. Mas Ágatha se recuperou logo na jogada seguinte e passou a dominar a rede. O jogo seguiu disputado até o fim, com as canadenses à frente no placar em diversos momentos. Com Duda segurando na defesa, a paranaense foi gigante no ataque. No último ponto, sacou e correu para a rede, onde sacramentou o título com um bloqueio. Fim de jogo, 15/13 para a dupla do Time Nissan 2.0, vitória por 2 sets a 1 e medalha de ouro no peito.