Circuito UFF Rio Triathlon acontece no próximo domingo em Itapu, Niterói

O Circuito UFF Rio Triathlon chega ao município de Niterói no próximo domingo, 21 de maio, com a 1ª etapa de Aquathlon. A prova acontecerá em Itaipu e a expectativa é reunir cerca de 400 atletas para disputar 1km de natação em águas abertas e 5km de corrida.

Os vencedores, no masculino e feminino, vão receber prêmios em dinheiro nos valores de R$ 1.000,00 para o primeiro colocado, R$ 750,00 para o segundo e R$ 500,00 para o terceiro. Haverá ainda bônus especial de R$ 500,00 para o melhor nadador e melhor nadadora e os cinco primeiros ganhadores na geral receberão troféus e isenção de pagamento para a etapa seguinte.

“O esporte na UFF tem um grande valor e estimulamos cada vez mais a prática regular de atividades físicas. O nosso incentivo ultrapassa os portões da universidade, contemplando servidores, alunos e parceiros, e também todas as comunidades dos municípios onde estamos inseridos. Uma forma de inclusão social por meio do esporte. A etapa de Aquathlon tem tudo a ver com Niterói, uma cidade praiana, que tem tradição em esportes aquáticos e já revelou atletas campeões olímpicos e mundialmente conhecidos, inclusive no triathlon”, destacou Sidney Mello, reitor da UFF e atleta amador de triathlon.

A competição, uma iniciativa da UFF em parceria com o Ministério dos Esportes e a Federação de Triathlon do Rio de Janeiro, ganha a cada dia mais adeptos e no último domingo contou com 500 atletas. Além da disputa, os atletas comemoraram o Dia das Mães, como foi o caso de Bia Neres, vencedora da prova feminina da categoria Standard. Mãe da pequena Isabela, de oito meses, Bia Neres nadou 1,5km, pedalou 40km e correu 10km em 2 horas e 5 minutos.

Na prova masculina da categoria Standard, o ganhador foi Santiago Ascenço. Na categoria Sprint (750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida), Pedro Apud e Maria Soledad foram os vencedores. Na Standard, a premiação total foi de R$ 20 mil, uma das maiores do país. O resultado final de toda a competição está disponível no site do Rio Triathlon (www.riotriathlon.com.br), onde são realizadas as inscrições para as etapas.

O Circuito UFF Rio Triathlon, no dia 4 de junho, estará na Enseada de Botafogo, recebendo os atletas da prova de Duathlon (4,2km de corrida / 16,8km de ciclismo / 2,1km de corrida). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site.