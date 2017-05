Sem Neymar, Tite convoca Rodriguinho, Jesus e David Luiz

Na manhã desta sexta-feira, o técnico Tite convocou os 24 jogadores que irão representar a Seleção Brasileira em dois amistosos na Austrália no próximo mês de junho. As novidades ficaram por conta de Rodriguinho, meio-campista que vem liderando a boa fase do Corinthians na temporada, e a volta de David Luiz, que perdeu espaço na Seleção após o 7 a 1 na Copa de 2014.

A lista dos convocados varia entre jogadores que atuam no futebol brasileiro, que está no meio da temporada, e europeu, que entrará de férias após as finais dos campeonatos nacionais e da Liga dos Campeões.

Com a vaga na Copa do Mundo da Rússia de 2018 já garantida, o treinador terá a oportunidade de testar esses novos jogadores e opções pela primeira vez desde que assumiu o Brasil. Ainda invicta, a Seleção verde e amarela irá encarar a Argentina e a própria Austrália em Melbourne, nos dias 9 e 13 de junho, respectivamente.

Goleiros: Diego Alves, Weverton e Ederson

Zagueiros: David Luiz, Gil, Jemerson, Rodrigo Caio e Thiago Silva

Laterais: Alecsandro, Fagner, Filipe Luis e Rafinha

Volantes: Fernandinho, Giuliano, Lucas Lima e Paulinho

Meio-campistas: Philipe Coutinho, Renato Augusto, Rodriguinho e Willian

Atacantes: Diego Souza, Dougas Costa, Gabriel Jesus e Taison