Uefa define que premiação de competições voltarão a ser no gramado

A Uefa decidiu nesta quarta-feira, por meio de seu presidente, o esloveno Aleksandr Ceferin, que as premiações dadas para o campeão de seus torneios, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, voltarão a ser dentro do gramado, acabando com o ritual anterior, em que a cerimônia era realizada nas tribunas do estádio sede da final.

A entrega de medalhas aos jogadores do time campeão e do troféu que é levantado pelo capitão passou a ser feita nas tribunas durante a gestão anterior a de Ceferin, quando o francês Michel Platini era o presidente. Para o mandatário atual, é justo que a premiação seja recebida pelos atletas no terreno onde sua conquista foi alcançada.

"O gramado é o palco dos jogadores e por isso é adequado que os seus feitos sejam nele celebrados. Também faz sentido que os dirigentes se desloquem das tribunas em direção aos jogadores para lhes prestar tributo, entregando o troféu e as medalhas dentro do campo de jogo", explicou Ceferin.

Outros dos motivos que levou a Uefa a realizar essa alteração se dá pela melhor visão dos torcedores ao assistir a premiação, já que, nas tribunas, parte das arquibancadas do estádio não tinham possibilidade de visualizar a festa.

"Os jogadores também vão poder celebrar com os companheiros no gramado perante o olhar dos torcedores, sem a interrupção de terem de subir para as tribunas. Além disso, todos os torcedores terão uma vista perfeita do momento em que o troféu é erguido, independentemente do local em que estejam no estádio", completou o presidente.