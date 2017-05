Mineirinho vence o Rio Pro e se aproxima do líder John John

O Brasil teve sua primeira vitória na temporada de 2017 do Mundial de Surfe. Atuando em casa, o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, conseguiu desbancar o australiano Adrian Buchan e ficar com o título da etapa do Rio de Janeiro, na praia de Itaúna, em Saquarema.

A vitória foi conquistada com muito sufoco. O brasileiro saiu na frente com notas 7.50 e 7.83, enquanto Adrian Buchan respondeu com um modesto 5.83, mas com um perigoso 9.20 em sua terceira onda. Foi aí que Mineirinho conquistou a melhor onda da série e executou uma sequência de manobras para alcançar um 9.80.

Atrás na disputa, o australiano conseguiu uma nota 8.03 logo na sequência, colocando fogo na reta final, já que estava somente 0.40 atrás. O mar, porém, ajudou Adriano de Souza, já que Adrian Buchan não conseguiu encaixar nenhuma outra tentativa de onda. Com isso, Mineirinho apenas esperou o cronômetro zerar e pôde comemorar o título.

Com a vitória, Adriano de Souza quebrou um jejum que durava desde 2015, quando o brasileiro ganhou sua última etapa do Mundial ao vencer em Pipeline.

O resultado também serviu para Mineirinho chegar à segunda colocação do ranking da temporada de 2017. Com 24.400 pontos, Adriano de Souza agora divide a vice-liderança com o sul-africano Jordy Smith e o australiano Owen Wright. O líder segue sendo o havaiano John John Florence, com 24.750 pontos.

A próxima etapa do Mundial de Surfe acontecerá em Namotu, em Fiji. O evento terá início no próximo dia 4 de junho.

Confira as baterias finais da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro:

Quartas de final:

1: Adriano de Souza (BRA) 18.50 x 11.00 Joel Parkinson (AUS)

2: Mick Fanning (AUS) 12.34 x 12.44 Yago Dora (BRA)

3: Adrian Buchan (AUS) 16.37 x 13.47 Jordy Smith (AFS)

4: Owen Wright (AUS) 14.70 x 17.23 Matt Wilkinson (AUS)

Semifinal:

1. Adriano de Souza (BRA) 17.97 x 11.97 Yago Dora (BRA)

2. Adrian Buchan (AUS) 16.97 x 11.60 Matt Wilkinson (AUS)

Final:

1. Adriano de Souza (BRA) 17.63 x 17.23 Adrian Buchan (AUS)