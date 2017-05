Juve e Lazio decidem primeiro título do ano no futebol italiano

Nesta quarta-feira (17), Juventus e Lazio entram no gramado do Estádio Olímpico de Roma para definir o primeiro título da temporada do futebol italiano com a final da Copa da Itália.

Se para a Velha Senhora a conquista pode ser um primeiro passo para o "triplete" dos títulos, para a Lazio a competição marca a possibilidade de encerrar uma grande temporada com uma conquista nacional.

"Começaremos uma mini temporada de 15 a 20 dias nos quais vamos jogar tudo. Chegou a hora de começar a colher", disse o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri.

O time de Turim tem pela frente três "finais": hoje, a final da Copa da Itália, no domingo (21), precisa de um empate contra o Crotone, em casa, para conquistar o hexacampeonato italiano e no dia 3 de junho decide a Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

Por sua vez, a Lazio não tem nenhuma chance de conquistar o título do Campeonato Italiano - onde está na 4ª colocação, 15 pontos atrás da Juve, mas quer encerrar a temporada com um título que não conquista desde a temporada 2012/2013.