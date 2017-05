Dudu lamenta saída de Baptista: "não fizemos o que pediu"

A troca no comando técnico do Palmeiras tem sido um assunto recorrente no clube há algumas semanas, e o atacante Dudu não fugiu das respostas sobre a comparação entre os treinadores. Em entrevista coletiva, o camisa 7 fez questão de elogiar Eduardo Baptista, mas não deixou de demonstrar sua confiança no técnico Cuca, que retornou ao Verdão após o título do Campeonato Brasileiro de 2017.

Dudu enalteceu o caráter de Eduardo Baptista e afirmou que o time assimilou com tranquilidade a troca por Cuca no comando técnico.

"A gente ficou triste pelo Eduardo, que é uma excelente pessoa e treinador. Não demos conta de fazer o que ele pediu. Mas estamos mais tranquilos do que quando ele (Eduardo) assumiu. A gente já conhece o estilo do Cuca. Foram poucas mudanças do ano passado para cá. Ele conhece bem os jogadores que estão aqui. Ele também tem muita gana para vencer, espero que encaixemos para ganhar muitos títulos", declarou.

Dudu também comparou os estilos de jogo dos treinadores. "Eu acho que, com o Eduardo, tínhamos mais a posse da bola, e com o Cuca jogamos mais para frente, buscando o gol. Cada treinamento é muito intenso e buscamos levar isso para fazer um bom jogo", explicou.

O camisa 7 finalizou comentando sobre os desafios de Cuca para preparar a equipe em um curto espaço de tempo entre os jogos.

"É um pouco de falta de tempo para treinar que faz com que conversemos bastante. Ele vai dar continuidade no trabalho do ano passado, que a equipe jogava muito bem. Com o Eduardo também jogávamos bem. Ele chega para dar continuidade. Fizemos um bom jogo contra o Vasco. Temos que continuar bem no dia a dia para desempenhar um bom futebol", completou.